COPPA ITALIA, LE DUE FINALISTE DA MATTARELLA

10/05/2019

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà una rappresentanza delle squadre di Atalanta e Lazio in vista della finale di Tim Cup. La cerimonia è stata fissata per martedì 14 maggio al Palazzo del Quirinale, con inizio alle 16.00. Le squadre saranno accompagnate dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè. Saranno presenti anche gli arbitri designati per la partita. Al Capo dello Stato sarà omaggiata una riproduzione del trofeo che mercoledì 15 maggio sarà consegnato al capitano della squadra vincitrice dal presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che nella circostanza rappresenterà il presidente della Repubblica Mattarella.