COPPA ITALIA DONNE, JUVE IN FINALE

17/04/2019

A pochi giorni dall'ultima giornata di campionato, con Juve e Milan vicinissime in classifica (le bianconere sono capolista), le ragazze di Rita Guarino pareggiano 1-1 contro le rossonere a Vinovo e staccano il biglietto per la Finale di Coppa Italia, che si terrà sabato 27 allo stadio Tardini di Parma. La partita è equilibrata fin dai primi minuti, e il tasso tecnico e' di ottimo livello. Nella ripresa, il momento decisivo arriva dopo il quarto d'ora: al 64' la neoentrata Benedetta Glionna porta la Juve è in vantaggio. All'82' è Giugliano a pareggiare i conti e rimettere in corsa le rossonere.