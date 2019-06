COPPA D'AFRICA, PARI TRA GHANA E BENIN

26/06/2019

È terminata 2-2 la sfida tra Ghana e Benin valida per la prima giornata del Gruppo F della Coppa d'Africa. A segno per le 'Black Stars' i fratelli André e Jordan Ayew, al 9' e al 42', in risposta al vantaggio iniziale del Benin firmato Pote. Nella ripresa ancora Pote al 18' fissa il punteggio sul 2-2. Entrambe le nazionali salgono cosi' a quota 1 in classifica.