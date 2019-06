COPA AMERICA: PARI ARGENTINA, VINCE LA COLOMBIA

20/06/2019

L'Argentina non vince più, la Colombia invece vola ai quarti. A Belo Horizonte, nel match del Gruppo B, l'Albiceleste conferma il suo momento difficile e viene frenata sull'1-1 dal Paraguay. che passa in vantaggio nel primo tempo grazie a Sanchez (37'). Nella ripresa Messi pareggia i conti dal dischetto (57'), poi è Armani a salvare la Seleccion sventando il rigore di Gonzalez qualche minuto dopo. L'Argentina, battuta all'esordio dalla Colombia, sale a un punto e ora deve obbligatoriamente battere il Qatar. Già ai quarti invece i Cafeteros, che al Morumbi piegano proprio gli asiatici (1-0). Gara a senso unico, ma decisa solo nel finale da una rete dell'atalantino Zapata. Colombia a quota 6 e in testa al gruppo.