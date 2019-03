CONFERMATA LA NOSTRA ANTICIPAZIONE: SOLO UNA MULTA PER RONALDO IN CHAMPIONS

21/03/2019

Ora è ufficiale: nessuna squalifica in Champions per Cristiano Ronaldo. La Commissione disciplinare dell'Uefa si è riunita e ha deciso, come da noi anticipato alle 14.50, di punire il gestaccio del portoghese in occasione di Juve-Atletico Madrid solamente con una multa. A CR7, così come accaduto a Simeone per "los huevos" dell'andata, è stata inflitta una sanzione di 20mila euro e potrà essere a disposizione di Allegri per l'andata dei quarti di finale contro l'Ajax.