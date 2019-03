CHELSEA, TIFOSI CONTRO SARRI: VENDONO GLI ABBONAMENTI

21/03/2019

L'idillio fra Maurizio Sarri e il Chelsea è durato solo pochi mesi. Ora il tecnico italiano vede il suo futuro a Londra sempre più in bilico, fra i risultati che non arrivano e le voci di un cambio di proprietà dei Blues che non lo vedrebbero nei piani del miliardario inglese Jim Ratcliffe. Ma è soprattutto con i tifosi che si è incrinato il rapporto. Da tempo i fan del Chelsea chiedono l'esonero di Sarri con tanto di striscioni di protesta esposti a Stamford Bridge. Ma oggi il Daily Mail scrive che per ulteriore protesta, i tifosi abbonati dei Blues stanno vendendo i biglietti per le prossime tre partite casalinghe. Circa 150 per la partita contro il Brighton, 400 per il Derby di Londra con il West Ham e 700 per quella contro il Burnley. E c'è da dire che anche la prevendita per la gara di Europa League contro lo Slavia Praga va a rilento.