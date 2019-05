CHELSEA, CONTE HA VINTO LA CAUSA: 10 MILIONI

21/05/2019

Antonio Conte ha vinto la sua battaglia legale contro il Chelsea e il club di Roman Abramovich sarà adesso tenuto a versare all'ex manager 9 milioni di sterline (poco più di 10 milioni di euro, l'equivalente dell' ultimo anno di contratto non pagato) come risarcimento dopo l'esonero della scorsa estate. Lo scrive il 'Times' rivelando che in marzo il tribunale arbitrale aveva preso atto del dossier e in questi giorni le parti sono state informate della sentenza emessa da una commissione composta da tre persone. Arrivato sulla panchina del Chelsea nell'estate del 2016, Conte in due anni ha vinto la Premier e FA Cup.