CHAMPIONS, SCONTRI PRIMA DI BARCELLONA-LIONE

13/03/2019

Cinque tifosi del Lione sono stati feriti durante incidenti tra sostenitori del Barcellona e dell'Olympique, secondo quanto riferisce Radio Barcelona citato dal sito di Marca. Gli scontri sono avvenuti nelle vicinanze del Camp Nou. Uno dei tifosi francesi ha dovuto essere ricoverato in ospedale per un trauma cranico, mentre gli altri sono stati intossicati dal lancio di spray al peperoncino. La polizia ora sta cercando gli aggressori dei fan francesi. Un ingente dispositivo di polizia e' stato schierato prima dell'arrivo di 4.500 fan del Lione, tra cui un gruppo di ultra': i tifosi francesi si sono concentrati in una piazza vicino allo stadio. Gia' all'andata degli ottavi di Champions c'erano incidenti tra le due tifoserie.