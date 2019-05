Champions, Europa League e lotta per non retrocedere: sarà una lunga volata per 13 squadre

13/05/2019

Sarà un finale di campionato all'insegna dell'incertezza e delle emozioni forti, visto che - tra la lotta per l'Europa (Champions ed Europa League) e quella per non retrocedere - sono addirittura 13 (su 20) le squadre ancora coinvolte per uno dei rispettivi obiettivi. Dall'Atalanta (terza) alla Lazio (ottava), sono sei i club che stanno combattendo punto a punto da ormai diverse settimane. Nelle zone basse, invece, le due vittorie di fila dell'Empoli (terzultimo) hanno risucchiato diverse formazioni fino a Fiorentina e Cagliari (dodicesime).

VOLATA PER L'EUROPA L'Atalanta, reduce da 4 vittorie di fila, è certamente la squadra più in forma ma i 65 punti, al momento, non le garantiscono la Champions. Stesso discorso per l'Inter (63 punti), che stasera giocherà col Chievo e anche in caso di vittoria dovrà restare decisamente concentrata contro Napoli ed Empoli negli ultimi due turni. Milan e Roma (62 punti), infatti, sono incollate al treno e anche il Torino, in qualche modo, può ancora sognare la coppa dalle grandi orecchie. Discorso diverso per la Lazio, che con 58 punti tenterà di centrare l'Europa League anche se il grande obiettivo, ormai, riguarda la finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera.

36.ma GIORNATA 37.ma GIORNATA 38.ma GIORNATA ATALANTA

65 punti Genoa

(2-1) JUVENTUS Sassuolo INTER

63 punti Chievo

(da giocare) NAPOLI Empoli MILAN

62 punti FIORENTINA

(0-1) Frosinone SPAL ROMA

62 punti Juventus

(2-0) SASSUOLO Parma TORINO

60 punti Sassuolo

(3-2) EMPOLI Lazio LAZIO

58 punti CAGLIARI

- In MAIUSCOLO le partite in trasferta

- In MAIUSCOLO le partite in trasferta

LOTTA PER NON RETROCEDERE Al momento l'unica certezza riguarda Chievo e Frosinone, già matematicamente retrocesse in Serie B. Per evitare il terzultimo posto sono invece in lotta la bellezza di sette squadre, visto che il crollo di Cagliari e Fiorentina ha accorciato sensibilmente la classifica. L'Empoli, 18.mo con 35 punti, ha un calendario complicato (Torino e Inter) ma è reduce da due vittorie di fila e in un'ottima condizione fisica e pure mentale. La rimonta dei toscani fa tremare soprattutto Genoa (36 punti) e Udinese (37 punti), mentre Bologna (37 punti) e Parma (38 punti) si giocheranno una fetta importante della salvezza nello scontro diretto in programma stasera.

36.ma GIORNATA 37.ma GIORNATA 38.ma GIORNATA CAGLIARI

40 punti Lazio

(1-2) GENOA Udinese FIORENTINA

40 punti Milan

(0-1) PARMA Genoa PARMA

38 punti BOLOGNA

(da giocare) Fiorentina ROMA BOLOGNA

37 punti Parma

(da giocare) LAZIO Napoli UDINESE

37 punti FROSINONE

(1-3) Spal CAGLIARI GENOA

36 punti ATALANTA

(2-1) Cagliari FIORENTINA EMPOLI

35 punti SAMPDORIA

- In MAIUSCOLO le partite in trasferta

