CELTA VIGO-REAL E ATHLETIC-BARÇA: LIGA, ECCO LA 1ª GIORNATA

04/07/2019

Esordio in trasferta per Barcellona e Real Madrid nella Liga 2019/2020. È questo l'esito del sorteggio del calendario: nella prima giornata, in programma nel weekend del 17-18 agosto, i campioni del Barcellona affronteranno l'Athletic a Bilbao. Il Real sarà invece di scena a Vigo contro il Celta. Esordio casalingo, infine, per l'Atletico Madrid contro il Getafe.

Questo il quadro della prima giornata:

Celta Vigo-Real Madrid

Maiorca-Eibar

Atletico Madrid-Getafe

Espanyol-Siviglia

Alaves-Levante

Valencia-Real Sociedad

Betis-Valladolid

Leganes-Osasuna

Athletic Bilbao-Barcellona

Villarreal-Granada.