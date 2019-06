CASO PEPE, IL TRIBUNALE DA RAGIONE AL CHIEVO

03/06/2019

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Chievo ha comunicato la decisione del Tribunale di Verona in merito al ricorso di Simone Pepe, che chiedeva un risarcimento alla società veneta. Ecco il comunicato: "Il Tribunale di Verona, con decisione resa nota il 30/05/2019, ha rigettato il ricorso del Sig. Simone Pepe, tendente ad ottenere il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. La tesi del Sig. Pepe era volta a sostenere che la società A.C. ChievoVerona Srl avesse omesso, al termine della stagione sportiva 2015/16, il deposito della copia del prolungamento del contratto di prestazione sportiva presso la Lega Serie A. L’A.C. ChievoVerona Srl ha sostenuto che in realtà tra le parti non era intervenuto alcun valido contratto, ma erano solo intercorse delle normali trattative. Il Tribunale di Verona ha accolto nella sua interezza la posizione difensiva della società".