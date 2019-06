CANDIDATURE MONDIALI 2030: SPAGNA E PORTOGALLO INSIEME

08/06/2019

Spagna e Portogallo studieranno insieme una proposta per ospitare insieme il Mondiale 2030 di calcio. Le due federazioni hanno diffuso una dichiarazione per annunciare che avvieranno un "processo per analizzare la possibilità di presentare un'offerta congiunta", che a quanto pare non comprende il Marocco, Paese che in precedenza si era detto disponibile a partecipare. Altri candidati per il torneo 2010 potrebbero essere la Gran Bretagna insieme con l'Irlanda e una coalizione sudamericana con Argentina, Uruguay, Paraguay e Cile. La scelta sarà fatta dalla Fifa nel Congresso in occasione del Mondiale 2022 in Qata