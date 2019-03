CAMPIONATI ESTERI, VITTORIE PER LIONE E BILBAO

29/03/2019

Nell'anticipo della 30.ma giornata di Ligue 1, il Lione espugna il campo del Rennes con la rete all'86' di Terrier: ora l'Olympique è a un solo punto dal Lille, secondo. In campo anche la Liga, nel 29° turno l'Athletic Bilbao vince in rimonta in trasferta a Girona: 2-1 firmato Stuani, Williams e Raul Garcia. Infine, la Bundesliga (27° turno): poker dell'Hoffenheim sul Bayer Leverkusn con reti di Belfodil (doppietta), Volland, autogol di Bender e Kramaric per il 4-1 finale.