CAGLIARI, MARAN: "SALVEZZA GRANDE RISULTATO"

18/05/2019

"Eravamo virtualmente salvi 3-4 domeniche fa, ovvio che quando non hai la matematica c'è un po' di apprensione. E' un gran risultato per come siamo arrivati a questa salvezza. Non è mai scontato, la Serie A quest'anno è veramente dura dietro". Lo ha detto il tecnico del Cagliari Rolando Maran dopo l'1-1 in casa del Genoa che ha permesso ai sardi di centrare la salvezza aritmetica. "Oggi serviva questo, serviva carattere e siamo andati vicini a vincere la partita anche se il Genoa ha meritato il pareggio. Abbiamo fatto una buona annata, il nostro risultato lo abbiamo ottenuto con grande anticipo. Oggi siamo riusciti a suggellare questa salvezza".