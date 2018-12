CAGLIARI, MARAN: "MI ASPETTO PERSONALITA'"

01/12/2018

"Mi aspetto una partita di personalità, con la giusta cognizione di chi siamo e cosa stiamo facendo, seguendo la nostra traccia e non subire il tipo di partita che intendono fare i nostri avversari". Rolando Maran, allenatore del Cagliari, presenta così la sfida in casa del Frosinone di domani pomeriggio. "Non dobbiamo avere timori se non quello di non portare sul campo il nostro calcio", ha spiegato il tecnico. Contro il Toro "per vari motivi in alcuni frangenti non ci siamo riusciti. Vogliamo metterci nelle condizioni di sviluppare il nostro gioco, fatto di coraggio, esuberanza e sana sfacciataggine". "Abbiamo dalla nostra un patrimonio di entusiasmo che dobbiamo sfruttare sino in fondo", ha proseguito.