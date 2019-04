CAGLIARI, MARAN: "CONTINUIAMO A CORRERE"

20/04/2019

Cagliari virtualmente salvo, ma Rolando Maran chiede di continuare a correre. "Siamo felici di aver toccato quota 40 a cinque giornate dal termine, una cifra che di solito significa salvezza. Dobbiamo andare avanti bene - ha detto l'allenatore del Cagliari a fine gara - finire alla grande: crescere e continuare a farlo significa tanto. Non metto mai la firma in anticipo per arrivare a questa situazione e sono felice perche' e' un bel risultato e altre piazze stanno soffrendo, ma io tendo a non precludermi mai dei sogni". Una partita da combattimento. "Abbiamo giocato con logica - ha spiegato Maran - abbiamo fatto tanto e concesso poco. Lo stadio? Negli ultimi dieci minuti ci ha aiutato moltissimo. Noi abbiamo la bravura di accendere il pubblico, poi i tifosi sono eccezionali".