BUNDESLIGA IN CINA: APERTA SEDE A PECHINO

27/03/2019

La Bundesliga ha aperto la sua prima sede in Cina. Il nuovo ufficio di rappresentanza è stato inaugurato a Pechino e intende migliorare la comunicazione tra la lega tedesca, i suoi tifosi e i suoi partner orientali. Uno dei suoi primi atti sarà quello di organizzare una visita di quattro giorni a Pechino, ad aprile, dell'ex ct della Germania e del Bayern Monaco Jurgen Klinsmann nell'ambito del 'Bundesliga Legends Tour'. E' il secondo ufficio di rappresentanza che la Dfl ha aperto in Asia: la Bundesliga è presente a Singapore dal 2012 e a New York dallo scorso ottobre.