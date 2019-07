BRASILE, TITE ATTACCA MESSI

08/07/2019

"È un giocatore straordinario, un extraterrestre, ma dovrebbe mostrare un po' più rispetto ed accettare il fatto che è stato battuto". Il ct del Brasile, Tite, attacca Lionel Messi, che ha apertamente contestato la Conmebol parlando di "corruzione" dopo l'espulsione rimediata nella finale per il terzo quarto posto contro il Cile. "Siamo stati penalizzati in diverse partite, anche al Mondiale - ha aggiunto il selezionatore della Seleçao in conferenza stampa dopo il trionfo nella finale di Copa America - Dobbiamo stare attenti, siamo sempre stati leali con l'Argentina. Ha fatto pressioni perché è consapevole della sua grandezza e conosce l'impatto di tutto ciò che dice".