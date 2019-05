BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "PIU' ARRABBIATO PER I ROSSI CHE PER LA SCONFITTA"

06/05/2019

"Abbiamo fatto un'ottima gara, nel primo tempo meritavamo noi di andare in vantaggio. Quando non sfrutti le occasioni prima o poi paghi e infatti abbiamo preso gol. Siamo riusciti ad accorciare le distanze, ma poi sono successi dei casini in campo". Così il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic commenta la sconfitta contro il Milan. "Una sconfitta che dispiace, soprattutto per i due rossi perché nella prossima partita ci giochiamo gran parte della stagione. Questo mi fa arrabbiare molto di più", aggiunge. "Potevamo far gol, è stato bravo Donnarumma ma la prestazione c'è stata. Il campionato non è ancora finito e c'è bisogno di tutti. Il perché del nervosismo? La squadra voleva vincere, ci ha provato fino alla fine. Il MIlaan? Doveva vincere per forza, ha fatto una partita migliore delle altre volte. E' stata decisa da episodi. Li abbiamo aiutati, se avessimo sfruttato le occasioni sarebbe andata diversamente. A riposo sarebbero andati in svantaggio e con i fischi del pubblico".