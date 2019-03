BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "CON QUESTO SPIRITO POSSIAMO SALVARCI"

30/03/2019

"Siamo ancora terzultimi in classifica, non abbiamo fatto nulla. Con questo spirito abbiamo ottime possibilità di salvarci ma dobbiamo mantenere la concentrazione in ogni gara". Così Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, alla vigilia della sfida casalinga con il Sassuolo. "Dal punto di vista mentale abbiamo lavorato per tornare a due settimane fa dopo la vittoria di Torino. La sosta non è arrivata in un buon momento per noi ma ci siamo allenati bene", ha spiegato in conferenza stampa il tecnico serbo. "Insieme al supporto dei tifosi e alla forza del gruppo possiamo uscire da questa situazione. Domani giochiamo in casa, il nostro pubblico sarà fondamentale".