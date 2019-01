BOLOGNA, INZAGHI: "DOVEVAMO CHIUDERLA PRIMA"

20/01/2019

"Resta il dispiacere di aver pareggiato, quindi significa che siamo sulla strada giusta. Ho visto uno spirito ottimo, chiaro che bisognava chiudere il primo tempo in vantaggio almeno di due gol, ma è stato molto bravo anche Viviano, poi è venuta fuori la Spal". Il tecnico del Bologna Pippo Inzaghi commenta così il pareggio in casa della Spal. "Da parte nostra rimane una bella prova, ringrazio i nostri tifosi che ci hanno applaudito alla fine. Sono molto contento dell'inserimento di Soriano e Sansone, ma ribadisco che fra Napoli e oggi il Bologna dimostra di essere sulla strada giusta, questa è una squadra vera che in tutti i modi vuole raggiungere la salvezza".