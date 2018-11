BOLOGNA, INZAGHI: "CI E' MANCATO IL COLPO DEL KO"

11/11/2018

"Avrei voluto vincere, c'è un po' di dispiacere, però andiamo avanti". Il tecnico del Bologna Pippo Inzaghi commenta così il pareggio in casa del Chievo. "Siamo partiti molto bene come ci è successo nelle ultime due partite, manchiamo sempre il colpo del ko. Poi la minima disattenzione la paghiamo. Non so neanche se il rigore ci fosse, il secondo gol è una rovesciata di Meggiorini che finisce sul piede di Obi. Non siamo stati fortunatissimi in queste circostanze, però vanifichiamo delle prestazioni buone. Probabilmente meritiamo questo, adesso dobbiamo pensare a riposarci durante la sosta, poi avremo una partita molto importante con la Fiorentina".