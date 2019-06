BOLOGNA IN RITIRO A CASTELROTTO DALL'11 AL 20 LUGLIO

11/06/2019

Prenderà il via l'11 luglio la prima parte del ritiro estivo del Bologna in vista della stagione 2019-2020 che si svolgerà a Castelrotto (BZ). Due le amichevoli in programma a Castelrotto, con avversari ancora da definire, nelle giornate di domenica 14 e sabato 20 luglio.