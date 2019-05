BENEVENTO, MASTELLA: "IL SINDACO DI PALERMO MINACCIA"

18/05/2019

"Il collega sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, per difendere le ragioni contro la retrocessione della squadra della sua città, non argomenta ma minaccia. Io credo che i playoff debbano andare avanti, come è giusto che sia, e bisogna rispettare il responso della giustizia sportiva. Non è la prima volta che capitano infortuni economici societari. Stavolta, e mi dispiace, è toccato al Palermo. Quanto, però, alla voce grossa di Orlando, proprio non è accettabile". Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.