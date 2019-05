BECKHAM, PATENTE SOSPESA 6 MESI

09/05/2019

Patente sospesa per i prossimi sei mesi per David Beckham. Un tribunale londinese ha deciso la sospensione della patente dopo che l'ex capitano dell'Inghilterra è stato sorpreso al volante della sua Bentley con il cellulare in mano. L'episodio risale allo scorso novembre, quando un testimone raccontò alle forze dell'ordine di aver visto Beckham, intento in una conversazione telefonica, mentre guidava. L'ex Spice Boy, 44 anni, si è dichiarato colpevole nel corso di un'udienza tenutasi in marzo. Oggi la sentenza che lo costringerà fino alla fine dell'anno a ricorrere ai mezzi pubblici o, più probabilmente, all'autista privato.