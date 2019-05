BARZAGLI: "FUTURO? NESSUNO MI HA CHIAMATO"

20/05/2019

"Non mi ha chiamato nessun allenatore, in questo momento non penso però di accettare questo ruolo. Non so nemmeno io cosa farò, inizierò a studiare e poi vedro' cosa saro' in grado di fare. Qualcosa ci inventeremo". Lo ha detto il difensore della Juventus Andrea Barzagli, che si ritirerà a fine stagione. "Con l'Atalanta è stata una serata particolare, una emozione enorme da cui mi riprendero' nei prossimi giorni - ha proseguito ricevendo il Premio Gentleman alla Scuola Militare Teulié a Milano -. Mi spiace soprattutto dover lasciare lo spogliatoio, ma adesso posso finalmente concedermi alla mia famiglia. Allegri? Non ci siamo detti niente, abbiamo vissuto entrambi delle emozioni perche' sapevamo di lasciare. Almeno per me è stato un pianto liberatorio per tutte le emozioni che ci sono state nella partita", ha concluso Barzagli.