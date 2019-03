AZZURRI IN VISITA ALL'OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA

25/03/2019

Una mattina assieme ai piccoli pazienti dell'Ospedale dei bambini di Parma, in particolare a quelli che lottano nel reparto di Oncoematologia pediatrica. L'ha vissuta la nazionale italiana in ritiro a Parma dove domani scendera' in campo contro il Liechtenstein allo stadio Tardini. Con il commissario tecnico Roberto Mancini c'erano Gabriele Oriali, Fausto Salsano e, in rappresentanza della squadra, capitan Chiellini con Barella, Bernardeschi, Donnarumma, Immobile, Kean, Verratti e Zaniolo. Una visita "che aiuterà molto i nostri ragazzi perche' la nazionale porta sempre felicità ed è un grande stimolo - ha spiegato ai microfoni di 12 Tv Parma, Gian Luigi De Angelis, direttore dell'ospedale dei bambini - questa visita doveva già esserci nel 2012 quando poi la gara dell'Italia al Tardini fu cancellata per il terremoto nel modenese. Balotelli, Buffon e Albertini avevano promesso a nome dello staff azzurro che avrebbero recuperato in un altra occasione. Così è stato".