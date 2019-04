AVELLINO, ADDIO A SERGIO GIOVANNONE

29/04/2019

L'ex calciatore dell'Avellino Sergio Giovannone è morto, a 62 anni, a Domodossola (Vco). Con la squadra irpina ha giocato in serie A dal 1979 al 1981, collezionando 39 presenze. Oltre che nell'Avellino, Giovannone, che era un difensore, aveva militato in serie B e C con Taranto, Spal, Salernitana, Cosenza e anche in squadre dilettantistiche del Verbano Cusio Ossola, la provincia nella quale era nato. Finita la carriera agonistica, aveva allenato alcune squadre dilettantistiche.