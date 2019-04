ATALANTA, ZAPATA SALTA L'INTER

04/04/2019

Buona notizia per l’Inter in vista della sfida contro l’Atalanta: Duvan Zapata, infatti, non sarà della partita. Il centravanti colombiano era diffidato e, alla luce dell’ammonizione colta al 60′ per un tocco di braccio nel corso del match contro il Bologna, sarà costretto a saltare la partita di domenica contro la squadra di Spalletti.