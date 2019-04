ATALANTA IN LUTTO, ADDIO A MINO FAVINI

23/04/2019

Atalanta e mondo del calcio in lutto: è morto Mino Favini, in nerazzurro sia come calciatore (dal 1960 al 1962) che come dirigente, dagli inizi degli anni novanta come responsabile del settore giovanile dove scoprì giocatori come Tacchinardi, Montolivo, Filippo Inzaghi e Zaza. "Un incredibile talent scout ma prima di tutto un uomo, un grande uomo. Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta partecipano commossi al dolore dei familiari per la scomparsa di Mino Favini. Ciao grande Mino..." il messaggio dell'Atalanta.