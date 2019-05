ATALANTA, GASPERINI: "TRAGUARDO ANCORA DA CONQUISTARE"

07/05/2019

"Sono emozioni uniche, anche perché sono prolungate. Mi era capitato anche a Genova di vivere momenti molto belli, importanti per i risultati però questo entusiasmo si trascina da tre anni consecutivi e queste sensazioni sono ancora più di valore e importanti delle altre". Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla del grande momento della squadra impegnata a difendere il quarto posto in questa volata finale di campionato. "Questa Atalanta è un capolavoro? Fino ad ora è stata una stagione esaltante, anche più delle precedenti che pure erano state molto belle, per la continuità e i numeri. Però a due settimane dalla fine c'è anche un pizzico di tensione perché vediamo il traguardo vicino, ma è ancora tutto da conquistare", ha avvertito il tecnico a Sky.