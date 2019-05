ATALANTA, GASPERINI: "MOLTO FELICE"

29/05/2019

“La scelta era stata già fatta in passato, questo era solamente un momento di fine stagione dopo un percorso straordinario. Dovevamo mettere le basi per la prossima stagione e in questo la società è grandiosa. Il nostro scopo è quello di far durare i sogni più a lungo possibile. Sarà importante mettere le basi della squadra. Il momento migliore di questi 3 anni? Sicuramente quello di Reggio Emilia, un momento fantastico per tutta la città. Quello che hanno trasmesso i tifosi in questi 3 anni è il miglior riconoscimento da parte di tutti, un successo straordinario che rappresenta Bergamo. Sono molto felice e molto contento, non ci sarà tempo per le vacanze ma per fortuna. Mi piace lavorare e stare dentro, pensando già alla prossima stagione. Questa è una società che cresce in continuazione”. Così Gian Piero Gasperini al sito ufficiale dell'Atalanta dopo il rinnovo.