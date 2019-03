ATALANTA, GASPERINI: "EUROPA LEAGUE? NON ABBIAMO NIENTE IN MANO"

16/03/2019

"Il Chievo è una squadra viva che sta giocando con coraggio, al meglio delle sue possibilità, nonostante un cammino difficile". Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida casalinga contro il fanalino di coda, invita la sua Atalanta a evitare di dare per scontato l'esito della gara di domani. "Contro Torino e Milan ha combattuto fino alla fine, anche altre gare recenti sono state all'insegna dell'equilibrio - ammonisce l'allenatore nerazzurro -. Il rischio è di parlare d'altro e non del confronto di domani, ma noi non lo corriamo. Poi non possiamo farci niente se dobbiamo leggere addirittura di Champions". Riguardo alla corsa all'Europa League, Gasperini è netto: "La Fiorentina in questo momento è attardata, ma non c'è nessuno che sia fuori dai giochi. Noi in questo momento non avremmo niente in mano, se la Lazio vincesse il recupero con l'Udinese: saremmo ottavi".