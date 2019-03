ARGENTINA, SCALONI: "LISTA PER LA COPPA AMERICA DECISA ALL'80%"

25/03/2019

Alla vigilia della seconda amichevole contro il Marocco, il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha svelato che la lista per la Coppa America è quasi pronta. "Non dico che è chiusa perché sarebbe una follia, ma siamo in una fase avanzata - ha spiegato in conferenza stampa - E' pronta al 80%. Ci sono ancora 4-5 giocatori da tenere d'occhio".