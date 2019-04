ARGENTINA, ARRESTATO IL PADRE DI MESSI

05/04/2019

Incidente stradale per Jorge Messi, padre della stella del Barcellona. L'uomo è stato arrestato ieri a Rosario, in Argentina, con l'accusa di aver investito un motociclista con la sua auto. Messi senior è stato rilasciato a tarda notte, poche ore dopo il suo arrivo nella stazione di polizia. Il motociclista, ricoverato in ospedale, ha riportato solo lievi ferite e non ha presentato denuncia.