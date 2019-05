ARABIA SAUDITA, GIOVINCO: NIENTE TITOLO PER UN PUNTO

17/05/2019

Il campionato saudita 2018-19 si è concluso con la vittoria dell'Al Nassr allenato dal portoghese Rui Vitoria. Obiettivo sfumato per un solo punto per Sebastian Giovinco e il suo Al-Hilal: secondo posto per la "Formica Atomica", arrivato a torneo in corso chiudendo con 9 presenze e 3 reti.