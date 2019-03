ALBANIA, STRAKOSHA PERDE L'AEREO: ESCLUSO DAI CONVOCATI

19/03/2019

Giornata da dimenticare per Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio ha perso l'aereo e il ct dell'Albania Christian Panucci ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per le gare di qualificazione a Euro 2020 contro Turchia e Andorra. Dura la presa di posizione del presidente della Federcalcio albanese: "Mi dispiace per Strakosha, la disciplina è la cosa più importante. Da quello che mi ha riferito l’allenatore, Thomas non aveva delle ragioni oggettive per essere assente". Al suo posto è stato convocato il portiere dell'Under 21 Selmani.