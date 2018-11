Agnelli e Ceferin: "La Superlega è esclusa"

20/11/2018

Agnelli nega dunque ogni coinvolgimento nel progetto di una Superlega europea portato alla luce da Football Leaks e annuncia l'accordo con l'Uefa: "E' un giorno molto importante per il calcio. La Fifa ha accolto la proposta di Eca e Uefa, abbiamo firmato una lettera d'intenti che prolungherà l'accordo fino al 2024. Abbiamo presentato il nostro programma al commissario, la volontà da parte nostra è di continuare a sviluppare il calcio europeo insieme. C'è stata molta speculazione nelle ultime settimane - ha aggiunto tornando sul progetto di una Superlega 'chiusa' riservata ai principali top club emerso da Football Leaks -, e sicuramente ce ne sarà altra. Questa è una grande opportunità per l'Uefa e per l'Eca di dimostrare la volontà di continuare insieme non solo fino al 2024 ma anche oltre. Abbiamo iniziato a pensare a cosa fare, per ora sono soltanto idee ma è stato importante aver trovato un accordo. Le pre-condizioni sono chiare: periodi di riposo, gestione delle finestre internazionali e via dicendo. Queste sono le cose cruciali per i grandi club, ma riguardano anche quelli medi e piccoli. Dobbiamo trovarci tutti d'accordo, è quella la via per il successo".



Una grande novità sarà rappresentata dall'introduzione della terza competizione per club europei, a partire dal 2024: "In tutto il 2018 abbiamo lavorato insieme per svilupparla - ha proseguito il presidente della Juventus -. Adesso attendiamo l'approvazione della commissione esecutiva di dicembre. Certo noi guardiamo oltre, la nostra intenzione è quella di cambiare insieme il calendario internazionale delle partite. Ci vuole armonizzazione dei calendari, dobbiamo vedere come gestire le finestra tra una competizione e l'altra e mantenere lo stesso numero di partite. Bisogna bilanciare le competizioni interne con quelle internazionali, avere periodi di riposo obbligatori. Una volta deciso questo potremo decidere il format delle competizioni e il miglior modo per sviluppare il calcio europeo".