"CONDANNO OGNI FORMA DI RAZZISMO" BONUCCI RISPONDE ALLE CRITICHE

03/04/2019

"Dopo 24 ore desidero chiarire il mio pensiero. Ieri sera ho parlato alla fine della partita e mi sono espresso in modo evidentemente troppo sbrigativo, che è stato male interpretato su un argomento per il quale non basterebbero ore e per il quale si lotta da anni. Condanno ogni forma di razzismo e discriminazione". È la precisazione del difensore della Juventus Leonardo Bonucci in un post su Instagram in merito alle parole espresse al termine del match con il Cagliari in cui ha attribuito il 50% della colpa a Kean e il 50% ai tifosi sardi per gli ululati razzisti successivi al raddoppio dell'attaccante bianconero. "Certi atteggiamenti sono sempre ingiustificabili e su questo non ci possono essere fraintendimenti", ha aggiunto Bonucci, che ha pubblicato una foto in bianco e nero che lo ritrae abbracciato al giovane compagno di squadra.