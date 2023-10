Calcio scommesse: giustizia ma non sommaria

CASO SCOMMESSE

L'inchiesta procede tra rivelazioni giornalistiche, interrogatori di giustizia sportiva e ordinaria. Attesa per i primi provvedimenti

© Getty Images La situazione sembra grave ma non seria ma è grave e seria. Il nuovo scandalo delle scommesse è in mano a Fabrizio Corona e questo rende tutto molto trash e social. Tutto da verificare bene. Si pensi che tra i nomi comunicati dall'ex re dei paparazzi c'è anche il romanista Zalewski. Il "polacco di Tivoli" come viene soprannominato finito nella bufera mediatica non risulta però indagato dai magistrati. Anzi. Zibi Boniek riferisce di aver parlato con il manager del giocatore polacco (come lui) e di avere scoperto che il ragazzo "è pulito e non ha mai fatto alcuna scommessa". Questo episodio pone dei dubbi su tutte le rivelazioni passate e future.

Questo non toglie che altre rivelazioni di Corona (il più grande scoop dell'anno secondo lui) siano corroborate dalle prese di posizione della magistratura. Fagioli e Tonali hanno ammesso la propria dipendenza dal gioco. Altri giocatori verranno coinvolti. Inevitabile la ricaduta su molti club. Bisogna capire cosa succederà perché c'è il doppio piano della giusta ordinaria (parliamo solo di multe) e di quella sportiva (squalifiche).

Difficile dire in che direzioni si andrà. Importante è evitare scorciatoie. Come sarebbe quella della giustizia sommaria. Poche punizioni ma "esemplari". Ecco, questo non servirebbe. I giovani calciatori ludopatici (per loro ammissione) hanno già subito una pesante punizione. Danno di immagine devastante. Quindi una punizione (anche sportiva è necessaria) perché è tempo che i giovani (anche calciatori) maturino e si rendano conto delle conseguenze di certe azioni ma non può essere scaricato tutto sulla loro ingenuità e sul troppo denaro che hanno a disposizione. Il sistema calcio a livello internazionale si basa anche sui finanziamenti delle società di scommesse. I più importanti club hanno avuto o hanno tra gli sponsor queste aziende. La clausola che si può scommettere su tutto ma non sul calcio appare più una foglia di fico che altro.

Dopo l'arrivo della polizia a Coverciano (cosa che fa molto tangentopoli) e la "cacciata" di Tonali e Zaniolo (altro giocatore che nega scommesse sul calcio) Mister Spalletti ha commentato "Chi sbaglia deve pagare" ma ha aggiunto "i giocatori devono fare attenzione agli sciacalli che li spiano".

Ecco non è tempo di sciacalli e di vendette o di punizione sommarie. Non serve maoisticamente colpire qualcuno per educare gli altri. Per educare qualcuno serve equità (quindi giustizia). Dalla procura della FIGC trapela l'idea di dare un segnale forte. Meglio provvedimenti severi ma equilibrati. A vent'anni si può sbagliare senza vedersi distrutta la carriera. Il passaggio dall'altare alla polvere è già una dura lezioni per i nostri campioni strapagati.