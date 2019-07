La seconda edizione della Viareggio Women's Cup-Trofeo Ondina, riservata alla formazioni femminili in età per il campionato Primavera, si svolgerà dal 12 al 19 febbraio 2020. La sosta prevista nel calendario del torneo di competenza ha consentito al Centro Giovani Calciatori - società organizzatrice - di allestire la competizione nel canonico periodo di Carnevale. Alla rassegna vi prenderanno parte otto formazioni, ma il Cgc è disposto a ritoccare il programma nel caso in cui vi fosse un numero superiore di adesioni da parte di squadre italiane e straniere. Nel 2019, la prima edizione della Viareggio Women's Cup è stata vinta dalla Juventus che ha superato il Sassuolo 4-0 nella finalissima disputata sul terreno dello stadio "Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi.