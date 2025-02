Calcio donne: U19, Italia pareggia 2-2 in amichevole con Danimarca

Il primo atto della doppia sfida tra Italia e Danimarca finisce in parità. A poche ore dal match di La Spezia tra le nazionali maggiori, valido per la Women's Nations League, il secondo impegno dell'Under 19 nel La Nucía International Tournament si è concluso con un 2-2 che sta però stretto alla squadra di Nicola Matteucci. Due i pali colpiti dall'Italia nel corso del primo tempo, entrambi da Giada Pellegrino Cimò, con l'attaccante della Sampdoria che ha però pareggiato al 21' della ripresa l'iniziale vantaggio danese arrivato al 54' con Emilie Holt. Le Azzurrine si sono poi portate in vantaggio con un gran gol da 30 metri di Marta Zamboni (Juventus); la Danimarca ha però raggiunto il pari al 29' con Mai Wendicke. Nel finale, l'Italia ha dato l'assalto alla porta danese, senza però trovare la terza rete. "Dal 70' al 90' le nostre avversarie non sono riuscite a uscire dalla loro area - l'analisi di Matteucci -. Abbiamo creato tante combinazioni strette contro una difesa molto forte: le ragazze sono state brave a livello tecnico, meno nelle conclusioni perché era una partita che andava probabilmente chiusa prima. Ma mi tengo la grande prestazione di squadra: sono molto felice di tutti i dettagli che abbiamo curato e che dovevamo mettere a posto dopo la partita contro la Germania. Questo è un gruppo intelligente, che lavora e che mette in pratica quello che viene chiesto".