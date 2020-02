Calcio a 5, il presidente Montemurro nei guai per un sexgate

BUFERA CALCIO A 5

Andrea Montemurro, presidente della Divisione Calcio a 5, è nei guai per aver rivelato un'informazione riservata al presidente del Latina Calcio a 5 che, per ricambiare il favore, gli ha offerto una escort. Montemurro ha ammesso di aver "commesso una grave leggerezza" e ha scritto una lettera di dimissioni inviata a Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti che ora deve decidere se passare il testimone al vice presidente vicario, Gabriele Di Gianvito, o procedere al commissariamento.

La vicenda risale a luglio del 2019 quando il Maritime Augusta non passa il vaglio della Covisod, omologo della Covisoc per la LND, e non riesce ad iscriversi al campionato di Serie A di Calcio a 5. Il presidente Montemurro rivela tutto a Gianluca La Starza, numero 1 del Latina Calcio a 5, che usa questa informazione per proporre ai giocatori del Maritime Agusta (che a breve sarebbero rimasti senza contratto) un'offerta d'ingaggio prima delle squadre concorrenti.

"Devo ricambiare in quel modo, fai l'estate e poi ti faccio quel regalo. Quando la vedi mi dirai se è carina, è pure intelligente. Così passi qualche weekend sereno pure da queste parti" dice nelle intercettazioni trapelate La Starza a Montemurro che risponde "Bravo, bravo. Benissimo".

Sulla vicenda indaga la Procura Federale ma il destino di Montemurro è segnato. Per ironia della sorte, anche il Latina non se la passa bene: è ultimo in classifica e tanti giocatori hanno intenzione di andarsene a fine stagione.