"Calciatore più sopravvalutato di sempre": la Premier League si spacca, quale sarebbe in serie A? 

SONDAGGIO SOCIAL

Ryan Giggs giocatore più sopravvalutato della Premier League: questa l'incredibile analisi frutto di uno studio di alcuni tifosi su Twitter, in cui emergerebbe che il formidabile gallese (vincitore di ben 37 titoli con la maglia del Manchester United) non avrebbe poi inciso in maniera così evidente sui trionfi dei Red Devils di quegli anni. Un'opinione che inevitabilmente ha spaccato la critica, riportando alla memoria altri giocatori che - loro sì - sono stati al centro di trattative di mercato che con il senno di poi li hanno resi sopravvalutati. E molti di questi hanno vissuto le loro personali fortune (o sfortune) proprio in Serie A. I calciatori più sopravvalutati di sempre in Serie A















































Ultime gallery Vedi tutte

Di calciatori che fecero strabilie oltre confine e poi, giunti in Italia, andarono incontro a incredibili figuracce o quantomeno delusero le aspettative ne esiste un ricco campionario. E nessuna squadra ne è immune, big incluse. Anzi, più grande è la squadra interessata, più l'eco del tonfo è fragorosa. Specie quando poi, una volta ripartito, il campioncino in questione si rivela per il fuoriclasse che effettivamente era.

Basta avere presente la storia recente dell'Arsenal, che negli anni con Wenger in panchina ha incentrato buona parte delle proprie fortune su due giocatori che possiamo tranquillamente inserire tra le stelle più luminose di inizio millennio. Ma che sui campi della Serie A non abbagliarono nessuno. Il primo è Dennis Bergkamp, straordinario protagonista dell'Ajax di inizio anni '90 e che dopo il terzo posto nel Pallone d'Oro 1992 e il terzo nel 1993 accettò di lasciare l'Olanda e di trasferirsi all'Inter. Alla guida di Osvaldo Bagnoli prima e Ottavio Bianchi poi, solo a sprazzi mostrò la sua innegabile classe: lo dimostrano gli appena 11 gol segnati in 52 partite di campionato spalmate su due stagioni (la prima caratterizzata da un'anomala corsa salvezza per i nerazzurri). Quindi il trasferimento a Londra e le undici stagioni in maglia Gunners, con 120 gol segnati in tutte le competizioni e la vittoria della Premier League in tre circostanze (incluso il 1998 e il 2002 che, beffa delle beffe, furono gli anni rispettivamente del rigore di Iuliano su Ronaldo e del 5 maggio).

A Highbury, che ancora non aveva lasciato spazio all'Emirates Stadium, Bergkamp fu raggiunto nel 1999 da un altro campioncino semi-reietto dopo aver fallito la prova del nove in Serie A. Si trattava di un ragazzo di 22 anni, già campione del mondo con la sua Francia un anno prima ma che era stato tra i coprotagonisti della peggiore stagione del decennio con la sua nuova maglia: quella della Juventus, che dopo tre scudetti in quattro anni (oltre che tre finali di Champions League, inclusa la vittoria del 1996), si risveglio improvvisamente settima in campionato e in Coppa Intertoto. Il ragazzo si chiamava Thierry Henry, e a parte una doppietta con la Lazio la sua esperienza bianconera si concluse con la miseria di un solo gol all'attivo. Nemmeno le dimissioni di Marcello Lippi e l'arrivo di Ancelotti gli furono d'aiuto, e dopo aver giocato 21 partite nella posizione di esterno di centrocampo, il giovane francese partì deprezzato verso l'Arsenal. In Inghilterra avrebbe trascorso qualcosa come nove stagioni, caratterizzate da 377 partite, 229 gol e sette titoli vinti.

Avrebbe quindi chiuso al Barcellona, club dal quale una quindicina di anni prima era partito verso l'Italia un ex Pallone d'Oro, oltre che un fuoriclasse reduce da sei campionati consecutivi vinti. L'anello mancante per permettere al suo nuovo club, il Parma, di raccogliere l'unico trofeo ancora mancante dal proprio palmarès: lo scudetto, appunto (e di conseguenza la Champions League, allora aperta solo ai campioni nazionali). Hristo Stoichkov rimase però in Emilia appena una stagione, sufficiente però per litigare con tutto e tutti e restare nella memoria collettiva per le bizze perfettamente alternate agli atti di indolenza. Appena 23 partite e 5 gol più tardi, quindi, ecco il ritorno in blaugrana. Vincendo subito quella stessa Coppa delle Coppe mancata a Parma l'anno prima.

Le coppe europee diedero comunque vita a piccoli grandi miti del calcio continentale, alcuni dei quali scontratisi violentemente contro la realtà una volta sbarcati in quella Serie A che da sempre rappresenta l'università dei campioni. Per informazioni chiedere a Darko Pancev, arrivato all'Inter forte di una Coppa dei Campioni appena vinta da protagonista con la Stella Rossa. A Belgrado aveva segnato quasi un gol a partita, a Milano ne arrivarono 10 in 30 presenze in campo, spalmate nell'arco di tre complicatissime stagioni. Decisamente meglio andò al suo gemello nell'attacco biancorosso: si chiamava Dejan Savicevic, e dall'altra parte del Naviglio fece grandi cose. Il picco: la finale di Atene, quando il Milan di Capello strapazzò per 4-0 il solito Barcellona.

Ma anche il Valencia fece parlare di sé per alcuni anni, quelli in cui con Cuper in panchina arrivò per due volte all'ultimo atto di Champions League. Peccato che i protagonisti di quei Taronges una volta sbarcati in Italia fecero quasi tutti fiasco. Alla Roma andò così così con John Carew, all'Inter decisamente peggio con Farinos e Kily Gonzalez. Ma chi pagò in maniera più salata (in tutti i sensi) l'esplosione dei bianconeri in salsa levantina fu la Lazio: se Claudio Lopez divenne per qualche anno idolo della Curva Nord capitolina, il costosissimo fiasco di Mendieta (al pari di quello dell'ex Barça Ivan de la Peña) fu talmente colossale da entrare nell'immaginario collettivo. Un po' come quando l'Inter, nel 2000 ancora a caccia di una sua dimensione, andò a San Paolo per prendere dal Corinthians uno dei centrocampisti più forti del mondo. Almeno sulla carta, che però dimostrò di averne gonfiato a dismisura le aspettative: la parabola di Vampeta, pagato da Moratti 30 miliardi di lire, si chiuse dopo l'unica partita giocata a Reggio Calabria nella prima giornata di campionato. La Reggina batté l'Inter, Marcello Lippi si dimise e Vampeta in campo non comparve mai più. Altro che Gabigol...