Cagliari, aria di Champions e fiori d'arancio alla Sardegna Arena

Cagliari-Sampdoria 4-3: una rimonta epica della squadra sarda, che con questa vittoria aggancia la zona Champions. Una serata speciale per tutti i tifosi rossoblù, che sognano dopo un inizio di stagione sopra le aspettative, ma una serata indimenticabile per Cinzia e Carlo, la coppia di innamorati che ha scelto la Sardegna Arena per dirsi sì. Durante l'intervallo, in Curva Sud, è arrivata la proposta di matrimonio: lui in ginocchio, l'anello, il bacio e tutto ciò che prevede la tradizione.