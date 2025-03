Arrivano altre cattive notizie per il Cagliari in vista dell'impegno di domenica all'Olimpico contro la Roma. Davide Nicola infatti dovrà fare a meno anche di Gabriele Zappa. Il difensore si è fermato prima del termine della sessione di allenamento per una problema muscolare. L'infortunio di Zappa si unisce alle assenze di Zito Luvumbo e Florinel Coman