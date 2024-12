Cagliari senza Luvumbo a Venezia, è pronto Felici

Cagliari senza Luvumbo per la trasferta di domenica a Venezia. L'attaccante angolano si è infortunato nel secondo tempo della gara con l'Atalanta e ha già saltato martedì scorso la sfida di Coppa Italia con la Juventus. Luvumbo anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato: se ne riparlerà per la gara in casa con l'Inter sabato 28 dicembre. Per la sua sostituzione Nicola ha due o tre opzioni. Potrebbe giocare a due punte con l'inserimento di Lapadula accanto a Piccoli. Oppure potrebbe confermare il suo classico 4-2-3-1 con due possibilità per la fascia sinistra di solito occupata da Luvumbo. Se la giocano Augello (con conseguente impiego di Obert sulla linea dei difensori, tornato ad allenarsi in gruppo) e Felici, giocatore con caratteristiche più simili a quelle dell'angolano. Il tecnico rossoblù sta cercando l'assetto giusto per riprendere a fare punti: potrebbe puntare in mediana su Adopo e Makoumbou e rilanciare Viola dietro Piccoli o le due punte. Rispetto alla gara con la Juve, ritornano Mina e Luperto al centro della difesa al posto di Palomino e Wieteska schierati in Coppa.