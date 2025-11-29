Logo SportMediaset

Calcio

Cagliari, Pisacane: "Grande prova di coraggio, dobbiamo essere più smaliziati"

29 Nov 2025 - 21:21

Al termine della sfida con la Juventus, l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato a Dazn: "Quando hai di fronte la Juve, anche se le cose buone hanno un peso diverso. Peccato, perché abbiamo sbagliato una scalata con Obert su McKennie. Non mi sento di condannare la squadra perché avevamo di fronte la Juve. Prendiamo le cose buone per migliorare. Spero di portare via qualche punto in più e qualche complimento in meno. Creare occasioni in uno stadio del genere lascia il dispiacere soprattutto per i ragazzi. Una squadra che lotta per il nostro obiettivo non possiamo non averlo, dobbiamo essere più smaliziati. Ci sono state alcune cose buone e altre meno buone. Abbiamo mostrato personalità e coraggio, peccato non aver mostrato malizia sul pari e nella ripresa. Ripartiamo da questo", le parole riportate da TuttoCagliari.net

