Cagliari, Nicola: "Col Bologna sarà una gara veloce e combattuta"

Davide Nicola pronto alla battaglia: domani a Bologna un Cagliari che cerca a tutti i costi punti decisivi per la salvezza. Anche se l'avversario, dopo il recupero vinto contro il Milan, vede e insegue l'Europa versione Champions: "Giochiamo contro una squadra aggressiva che ti viene a prendere anche nella fase di impostazione - ha spiegato Nicola nella conferenza stampa della vigilia - ed è poi molto brava a scaricare sulle corsie esterne. Per questo contro questo Bologna che Italiano sa far giocare molto bene, servono rapidità e massima concentrazione quando si difende e quando si attacca". "Dobbiamo essere molto abili sia nella fase di possesso - ha proseguito l'allenatore del Cagliari - sia in quella di non possesso. Sarà una gara veloce e combattuta, di quelle che mi piacciono". Nicola non si fida delle squadre "stanche" per le partite infrasettimanali, vedi Juventus. "Non penso che il Bologna possa risentire della fatica per la gara di giovedì. Italiano ha l'abitudine di cambiare spesso, vediamo. E poi vittorie come quella con il Milan regalano tanto entusiasmo". Nicola chiede un Cagliari attento. Ma anche pronto a sfruttare le occasioni: "Ne abbiamo avute pure con la Juventus, possiamo fare meglio sia in fase realizzativa, ma anche nella produzione di azioni da gol". Nelle scelte del tecnico rossoblù potrebbero esserci delle novità rispetto a una settimana fa. Luvumbo in rampa di lancio. Ma potrebbe ritrovare spazio nella formazione iniziale pure Viola sulla trequarti: "Abbiamo le nostre strategie- ha detto Nicola senza sbilanciarsi più di tanto- sono curioso di vedere cosa succederà: abbiamo la nostra identità, ma dobbiamo sempre cercare di trovare il giusto equilibrio".