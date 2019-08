Trattativa lunghissima. Ed ora Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano che ha giocato le scorse settimane le ultime partite con il Boca Juniors, è davvero a Cagliari. "Vero - ha detto il giocatore in occasione della presentazione ufficiale, questa sera, alla Sardegna Arena - di questo trasferimento se ne sta parlando da tanto, ma la mia testa è sempre stata a Cagliari. Mi sto godendo i primi giorni qui, è davvero un bell'ambiente. Sono contento di essere in Sardegna". Un giocatore conteso da diverse squadre. "Ho avuto altre richieste - ha spiegato - ma il progetto della società mi è piaciuto subito. L'obiettivo è la salvezza, ma la squadra è forte, perché non sognare? Dobbiamo anche essere ambiziosi. Vogliamo essere una squadra sempre difficile da affrontare". In Argentina ha parlato con De Rossi, il giocatore della Roma che ha attraversato l'Atlantico in direzione opposta. "Mi ha detto che stavo andando in un campionato molto competitivo e una città molto bella", ha raccontato.